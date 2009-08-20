Як позбутися каменів у нирках?

Дієта, що включає фрукти, овочі, знежирені молочні продукти, цілісні зерна, допомагає понизити ризик утворення каменів в нирках. Але при цьому учені радять відмовитися від солі, газованої води і м`яса.

Утворення каменів часто пов`язане з артеріальною гіпертензією, діабетом, ожирінням - основними чинниками, погіршуючими роботу серця.

Учені зібрали дані з трьох клінічних досліджень: обстеження працівників охорони (45821 чоловік впродовж 18 років) здоров`я, дослідження здоров`я медсестер - 1 фаза (94108 немолодих жінок впродовж 18 років), дослідження здоров`я медсестер - 2 фаза (101837 молодих жінок на протяжении14 років).

Опитування було засноване на восьми рисах харчування: споживання фруктів, овочів, горіхів і бобів, знежирених молочних продуктів, цілих зерен і обмеженні солі, солодких напоїв і червоного м`яса. Учасники, які набрали багато балів, вживали багато кальцію, калію, магнію, вітаміну С.

Впродовж трьох досліджень було виявлено 5645 випадків сечокам`яної хвороби. Здорове харчування на 40-45 % знижувало ризик їх появи, незалежно від ваги, росту і індексу маси тіла.

newsland.ru