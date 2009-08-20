Чим змогли зупинити рак передміхурової залози

Хімічні речовини, виділені з каннабіса, змогли зупинити ріст клітин раку простати в лабораторних умовах.

Інес Діас-Лавіада і її колеги з Університета Алькали (Іспанія) провели експерименти на людських і мишачих клітинах і досягли значного успіху.

Їх висновки, опубліковані у виданні British Journal of Cancer, підкреслюють зростаючий інтерес в медичних кругах до активних хімічних речовин - каннабіноїдів, які містяться в марихуані.

Експерти, проте, відзначили, що ці дослідження як і раніше носять «розвідувальний» характер. Знадобиться ще багато років тестування, перш ніж отримані результати можна буде застосувати в лікуванні ракових захворювань у людей.

І вже тим більше це не означає, що куріння маріхуани може позбавити чоловіків від раку передміхурової залози.

science.compulenta.ru