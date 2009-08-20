Як годувати дитину, щоб вона росла розумною?

В кінці літа і діти і батьки згадують про школу. Хочеться, щоб цей навчальний рік пройшов успішно. А ви знаєте, що один зі способів зробити дитину розумнішою - правильно її годувати?

Три важливі мікроелементи забезпечують хорошу роботу мозку: йод, залізо і цинк. Якщо дитина не отримує цих речовин в достатній кількості, і пам`ять у неї буде слабка, і працездатність низька, і мислити стане погано.

Розповідає доктор медичних наук, професор Лариса Щеплягіна.

Ода йоду

Те, що йод впливає на інтелектуальний розвиток маленьких дітей, вчені знають давно. Здатність складати слова в речення, дрібні рухи рук, з якими пов`язано розвиток мовлення, увагу, зорову і слухову пам`ять - все це краще у тих дітей, чиї матері під час вагітності приймали препарати йоду, а самі діти - отримували таке харчування, яке давало їм необхідні дози цього мікроелементу.

Вихід поруч: можна купувати йодовану сіль. Вона є в продажу, хоча її в їжу додають почему-то только 14% росіян. Для тих, хто намагається солі їсти трохи менше, існують аптечні мінеральні комплекси, до складу яких входить йод. Він там в профілактичній, а не в лікувальній дозі, не бійтеся, дитина не отримає його більше, ніж потрібно. Препарати, що містять йод, корисно приймати також дітям в критичні періоди розвитку: на початку шкільного навчання, у період статевого дозрівання.

Примхливе залізо

Діти, яким не вистачає заліза, - бліді, до всього байдужі, у них змінюється смак і нюх, вони страждають інтелектуальною млявістю, тому що їх мозок постійно відчуває брак кисню, а його доставляють клітинам мозку атоми саме цього металу. При нестачі заліза у малюків погіршується пам`ять, увага, абстрактне мислення, у школярів - падає інтерес до навчання, спостерігаються труднощі у засвоєнні математики.

Маса звичайних продуктів, які ми їмо щодня, містять залізо: м`ясо, печінка, гречка, пшоно, бобові, хліб ... Так чому ж виникає його дефіцит? Справа в тому, що залізо погано засвоюється. Найкраще засвоюється така його форма, як гемове залізо, воно знаходиться тільки в продуктах тваринного походження. Отже, щоб поповнити організм залізом, треба їсти печінку та м`ясо. Але жир заважає засвоєнню заліза, тому м`ясо повинно бути пісним.

Підступний цинк

Від нестачі цинку виникає алергія, сповільнюються процеси статевого дозрівання і настає безпліддя, але недавні наукові дослідження розширили цей сумний список. Цинк, так само як залізо, захищає клітини мозку від шкідливих впливів. Він впливає на всі види обміну, входить до складу тканин мозку, контролює синтез тих білків, які відповідають за пам`ять...

Підступність цього мікроелементи в тому, що його дефіцит зовні довго ніяк не виявляється. 48% населення світу, в тому числі в розвинених країнах, має той чи інший брак цинку.

Хороший рівень цинку дуже важливий у підлітковому віці. Великі навчальні навантаження, стреси знижують його засвоєння.

Вихід поруч: цинку багато в оселедця, макрелі, печінці, м`ясі, яйцях, грибах, зернових, кедрових горішках, насінні гарбуза і кунжуту... Він краще засвоюється з м`ясних продуктів, ніж з рослинної їжі, фітінова кислота рослин пов`язує його і заважає всмоктується в тонкому кишечнику.

Цинк витрачається у великій кількості при хворобах, стресі, під впливом отруйних речовин і важких металів. При великих навчальних навантаженнях, після отруєнь та захворювань можна попити аптечні препарати, що містять цинк.

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