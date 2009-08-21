Конфісковані автомобілі - дитбудинкам і багатодітним сім'ям

Уряд передав дитячим будинкам, багатодітним сім’ям та сільським дільничним міліціонерам 133 автомобілі, конфісковані за рішенням суду або повернуті у власність держави з інших підстав. Відповідне розпорядження прийнято на засіданні КМУ 19 серпня, повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

Зокрема, 68 автомобілів будуть надані закладам, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячим будинкам сімейного типу і прийомним сім’ям, 14 - передані багатодітним сім’ям. Ще 51 автомобіль отримають інспектори міліції, що обслуговують два і більше сільських населених пунктів.

Уряд і надалі прийматиме рішення про передачу конфіскованих автомобілів на соціальні потреби, зазначили в Секретаріаті КМУ.