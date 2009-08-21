Чим небезпечні ароматичні свічки?

Ароматичні свічки, безумовно, можуть додати немало романтики до романтичної вечері або ванни з піною, проте речовини, що виділяються в повітря під час їх горіння, здатні завдати чималої шкоди здоров`ю.

Фарбники і парафін свічки містять токсини, що провокують розвиток раку, астми і екземи.

Дослідники заявляють, що використання цього атрибуту раз від разу навряд чи заподіє шкоду, проте від щоденного використання свічок в погано провітрюваних приміщеннях краще відмовитися.

Американські учені протестували велику кількість ароматичних свічок і досліджували речовини, що виділяються під час горіння. Згідно їх висновків, при горінні парафіну виділяються такі речовини як бензол і толуол.

Саме вони пов`язані з раковими захворюваннями, астмою і шкірними захворюваннями.

Разом з тим, свічки з натурального воску, які дорожчі, дістали повне схвалення дослідників: при їх горінні отруйні для людини речовини не виділялися.

likar.info