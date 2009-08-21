Донеччина: грунт біля піротехнічних складів чистий

У Донецькій області в пробах грунту, відібраних 17 серпня на території дачних ділянок садових кооперативів «Орбіта» і «Комунальник», розташованих біля піротехнічних складів, що вибухнули, перевищень гранично допустимих концентрацій свинцю, міді, цинку, хрому і нікелю не виявлено.

Про це повідомили в Донецькій обласній санепідемстанції.

Лікарі також повідомили, що в досліджених пробах сільгосппродукції (овочі і фрукти) відібраних з дачних ділянок садових кооперативів «Орбіта» і «Комунальник» вміст важких металів не перевищує показників максимально допустимих рівнів.

У пробах сільгосппродукції проводилися також дослідження на наявність продуктів деструкції полімерів, у результаті яких виявлено стирол, акрилонетрил, метакрилат, бензол, епіхлоргідрин, ацетон, етилацетат, вінілхлорид, дихлоретан, 4-хлористий вуглець.

Але в облСЕС відзначили, що, оскільки нормативи вмісту вказаних продуктів деструкції полімерів у сільгосппродукції в Україні відсутні, оцінити ступінь забруднення овочів і фруктів вказаними продуктами неможливо. Тому сільгосппродукцію вживати можна тільки після ретельного миття, рекомендували лікарі.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня в Ясиноватському районі Донецької області, на території складу ТОВ „Союз”, де розташовані дві металеві одноповерхові складські будівлі площею 1260 кв. м кожен, в яких зберігалися 60 тонн піротехнічних виробів, пролунало декілька вибухів з подальшим загоранням. У результаті вибухів складські будівлі зруйновано, через розліт піротехніки, яка вибухала, на прилеглій території сталося загорання сухої трави на площі 5 гектарів. На відстані 3 кілометрів від складу в садовому товаристві „Факел” згорів дачний дерев`яний будинок і пошкоджено вогнем 40 м кв. покрівлі іншого дачного будинку. О 19.00 підрозділами Державної пожежної охорони МНС загорання сухої трави і дачних будинків було ліквідовано. Близько 13.00 17 серпня пожежу на піротехнічних складах під Донецьком було ліквідовано.

За фактом вибухів порушено кримінальну справу за ч.1 ст.267 Кримінального кодексу України – "Порушення правил зберігання, використання, обліку, перевезення вибухових речовин або радіоактивних матеріалів чи інших правил поводження з ними, а також незаконне пересилання цих речовин або матеріалів поштою або вантажем, якщо це порушення створило небезпеку загибелі людей або настання інших тяжких наслідків".