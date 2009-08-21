Оголошено ІІІ Всеукраїнський конкурс благодійних проектів

Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Академії педагогічних наук України оголошує третій Всеукраїнський конкурс благодійних проектів «Добро починається з тебе».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду «Україна 3000».

До участі у конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів, члени дитячих і молодіжних громадських організацій та об’єднань. На відміну від попередніх конкурсів, учасниками яких були лише школярі, цього року до участі в конкурсі запрошується студентська молодь.

Також Фонд пропонує органам влади, місцевої громади, соціально відповідальному бізнесу та всім представникам українського суспільства підтримати дитячі та юнацькі ініціативи.

Конкурс проводиться у двох номінаціях:

конкурс серед дитячих колективів загальноосвітніх, професійних і позашкільних навчальних закладів, дитячих громадських організацій та об’єднань;

конкурс серед молодіжних колективів вищих навчальних закладів, молодіжних громадських організацій та об’єднань.

На конкурс приймаються благодійні проекти за трьома тематичними напрямками – соціальні, екологічні, культурологічні.

Кінцевий термін подачі матеріалів для участі в конкурсі – 15 листопада 2009 року.

Для участі в конкурсі до Національної конкурсної комісії необхідно подати:

на першому етапі – реєстраційну картку та резюме благодійного проекту у двох примірниках;

на другому етапі – підсумкову інформацію про реалізацію благодійного проекту у двох примірниках.

Матеріали, подані на конкурс, мають бути виконані державною мовою комп’ютерним набором, шрифт Times New Roman, 14 розмір – основний текст, 12 розмір – додатковий текст, через 1 інтервал, на одному боці аркуша А4.

Організатори залишають за собою право розміщувати надіслані на конкурс матеріали у друкованих виданнях, на сайтах Фонду та партнерів проекту із обов’язковим зазначенням назви закладу чи організації, від яких надійшов благодійний проект, прізвища та імені керівника проекту.

Матеріали для участі в конкурсі слід надсилати на поштову адресу:

а/с 75, м. Київ, 01012 (у двох примірниках)

та електронну адресу: dobro@ukraine3000.org.ua у форматі *.doc з поміткою: «Конкурс благодійних проектів».

Консультації за телефоном: 8 (044) 467-67-80 , e-mail: dobro@ukraine3000.org.ua.