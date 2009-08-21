Донецьк: відкрили відділення для резистентного туберкульозу

УДонецьку за допомогою Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» після реконструкції в обласній туберкульозній лікарні відкрилося відділення для лікування лікарсько-стійких форм туберкульозу.

Як повідомила УНІАН менеджер Департаменту зовнішніх зв`язків фонду Нонна ШМИДИК, повна реконструкція відділення була здійснена в рамках «Програми подолання епідемії туберкульозу в Донецькій області в 2007-2011 рр.», що реалізується Фондом Ріната Ахметова спільно з Донецькою обласною радою і Донецькою облдержадміністрацією.

На реконструкцію відділення було витрачено понад 6 млн. грн. Відділення розраховане на 70 ліжок.

«Багато пацієнтів, яким було поставлено діагноз «лікарсько-стійкий туберкульоз», ще кілька років тому вважалися приреченими, - сказав на церемонії відкриття директор фонду Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ. – Тепер у них з`явився шанс жити і бути здоровими».

Його підтримав присутній на заході голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК: «Проблема розповсюдження туберкульозу в Донецькій області – це наша спільна проблема. Ніхто не вирішить її за нас. Тільки разом ми зможемо зупинити епідемію».

Н.ШМИДИК нагадала, що в рамках цієї програми вже відремонтовано і здано в експлуатацію відділення для лікування лікарсько-стійкого туберкульозу в протитуберкульозних диспансерах Горлівки, Шахтарська, селища Оленівка, здійснюється закупівля лабораторного устаткування, навчання медперсоналу.

Довідка УНІАН. Лікарсько-стійкий туберкульоз виникає у випадку, якщо пацієнт, що лікується від звичайної форми туберкульозу, приймає неповний комплект антибіотиків або нерегулярно приймає препарати. Людина, хвора на лікарсько-стійкий туберкульоз, може залишатися заразливою, і при кашлі, чханні виділяти туберкульозну паличку. Заражаючись від таких пацієнтів, можуть захворіти на лікарсько-стійкий туберкульоз дорослі і діти у будь-якому віці.

Для лікування потрібна більш тривала терапія, і ліки для його лікування коштують у кілька разів дорожче.

Поширеність лікарсько-стійкого туберкульозу серед нових випадків туберкульозу становила - 15,6%, і 41% - у пацієнтів, які проходять повторне лікування.

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року. Фонд створює фундамент для успішного і стійкого розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури.

Напрями діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.