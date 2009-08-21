Чим корисні злакові сніданки і попкорн?

Популярні сухі злакові сніданки, макарони, крекери і навіть попкорн, виявляється, не так і шкідливі. Згідно з твердженням хіміків з Університету Ськрантона, снеки містять корисні антиоксиданти поліфеноли.

Відомо, що поліфенолами багаті фрукти, овочі, ягоди, горіхи, шоколад, вино, кава і чай. Саме завдяки антиоксидантам дані продукти знижують ризик серцевих і ракових захворювань і офіційно визнані корисними. До цього дослідження не було відомо, чи є зернові злаки джерелом поліфенолів. Сухі сніданки, макаронні вироби, солоні крекери і снеки складають більш як 66% всього споживання зернових продуктів серед американців.

Більше всього антиоксидантів знайдено в кукурудзяних, пшеничних, вівсяних і рисових пластівцях. Висівки з родзинками теж мали істотну кількість захисних складників. Речовини в таких продуктах видаляли вільні радикали з організму, які приводять до клітинного пошкодження. Фахівці додають, що всі зернові крупи мають велику кількість антиоксидантів.

podrobnosti.ua