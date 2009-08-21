Херсонщина: отруйна змія вкусила 41-річну жінку
13:01, 21 серпня 2009Країна
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На амбулаторному лікуванні
В Херсонський області отруйна змія вкусила 41-річну жінку.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Херсонській області, ввечері 20 серпня в Голопристанську районну лікарню була госпіталізована місцева мешканка з діагнозом “укус змії”.
Стан здоров’я постраждалої задовільний. Вона знаходиться на амбулаторному лікуванні.
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