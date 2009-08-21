У Києві буде мережа вертолітних майданчиків для рятувальників

В Києві почали роботи зі створення мережі вертолітних майданчиків для рятувальної служби.

Про це йдеться в розпорядженні Київської міської держадміністрації «Про створення мережі вертолітних майданчиків у місті Києві» від 19 серпня 2009 р., текст якого оприлюднено на офіційному веб-порталі міської влади.

Як зазначається в документі, рішення прийнято з метою удосконалення сучасних авіаційних технологій при проведенні аварійно-рятувальних робіт, надання термінової медичної допомоги постраждалим та “виконання особливих завдань виконавчого органу Київради (КМДА)”.

Замовником створення вказаної мережі виступить Головне управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА, яке на тендерній основі має визначити виконавця робіт із обстеження місць для розміщення вертолітних майданчиків в Києві. Схема розміщення цих майданчиків буде створена за участі фахівців, зокрема, Державної авіаційної адміністрації Мінтрансу, а також ГУ містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, ГУ земельних ресурсів КМДА.