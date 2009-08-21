Мер Вінниці вимагає скасувати платні послуги в лікарнях

Мер Вінниці Володимир ГРОЙСМАН вимагає скасувати нав`язування платних послуг у лікарнях міста. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Зокрема, мер виступив проти примушування відвідувачів лікарень обов’язково купувати бахіли. «Я це розумію так: ми даємо в оренду 1-2 кв. м площі (для встановлення автоматів для продажу бахіл – УНІАН), далі йде наказ по лікарні: «Ходити тільки в бахілах!», і вхід в лікарню стає платним», - пояснив В.ГРОЙСМАН. В результаті, за його словами, людині для того, щоб увійти в лікарню, необхідно сплати 1,5 грн. «Я просто вражений такою політикою головних лікарів», - зазначив мер Вінниці.

В.ГРОЙСМАН також доручив підготувати розпорядження щодо створення комісії, яка проведе перевірку лікувальних закладів на наявність підприємців, що надають додаткові послуги. «Нав`язування послуг, наприклад, фотографування при виписуванні з пологових будинків, - це заробляння коштів на порожньому місці. Я би просив вичистити весь цей бруд з наших лікарень, і якщо я щось подібне побачу в школах чи закладах охорони здоров`я - відповідальним за це особам буде непереливки», - сказав міський голова.

В.ГРОЙСМАН зобов`язав управління охорони здоров`я міської ради протягом двох тижнів подати перелік орендарів, які здійснюють торгівлю чи надають якісь послуги у лікарнях, та чітко відслідкувати, які з них нав`язуються пацієнтам.