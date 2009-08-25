Німецька фармкомпанія купувала органи померлих українців

Фармацевтична компанія Tutogen з Баварії купувала в Україні органи померлих українців. У деяких випадках вилучення органів та їх продаж здійснювалися без відома і згоди родичів, повідомляє Der Spiegel.

Про це свідчать документи Tutogen, що потрапили в розпорядження журналістів. З них випливає, що в 2000 - 2001 роках в Україні для потреб фармацевтичної компанії були препаровані 1152 трупи.

У документах вказано ціни на органи: так, у 2002 році за плечову кістку Tutogen платила постачальникам 42,90 євро, за стегно - також 49,90 євро, а за навколосерцеву сумку - від 13,30 до 16,40 євро залежно від розміру .

Хоча документи відносяться до початку 2000-х років, за словами українського судмедексперта Володимира Юрченка (Wladimir Jurtschenko), на сьогоднішній день в Україні продовжують розчленовувати трупи для Tutogen.

Однак родичі померлих далеко не завжди знають, що відбувається з тілами їх рідних, а часто їх вводять в оману, зазначає Spiegel.

Як розповіла якась Олена Крат (Lena Krat) з Києва, вона дала згоду на те, щоб з трупа її батька медики взяли смужки шкіри. Однак коли жінка отримала тіло, виявилося, що з трупа були вилучені всі сухожилля, кістки та хрящі.

Lenta.ru