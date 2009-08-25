На Запоріжжі горить склад з пестицидами

Сьогодні вранці у Токмакському районі Запорізької області біля села Новогорівка спалахнула пожежа на складі з пестицидами.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні МНС України, склади знаходяться за 2 км від населеного пункту.

Евакуація жителів села не проводиться, оскільки загрози для людей поки що немає - вітер з місця пожежі дме не в напрямку села.

Як зазначили в управлінні МНС, склад може вміщати близько 100 тонн ядохімікатів. Скільки їх і які саме знаходяться там – з’ясовується.

На місці працюють пожежні підрозділи.