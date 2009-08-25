Вірус А/H1N1 вперше виявлено у птахів

Уперше за історію пандемії вірус грипу А/H1N1 було виявлено серед пернатих. Вірус А/H1N1 було знайдено в індичок, яких вирощують і продають на двох фермах країни.

У заяві міністерства охорони здоров’я Чилі наголошується, що поширення захворювання взято під контроль. За даними представників уряду, м`ясо індички і продукція, яка нього виготовляється, повністю безпечні для споживання.

Зазначимо, що вчені вважають смертельно небезпечною для людини можливість схрещування вірус свинячого грипу A/H1N1 з вірусом пташиного грипу H5N1.

Як попереджають фахівці, віруси цього типу складаються з восьми сегментів РНК. Якщо обидва опиняються в одному організмі, то їхні сегменти можуть змішатися, створивши новий вірус. Цей вірус передаватиметься від людини людині так само легко, як A/H1N1, і при цьому володітиме смертоносністю пташиного грипу.

Поки самі по собі ці віруси не становлять великої небезпеки для людей, оскільки A/H1N1 не дуже смертоносний, а H5N1 смертоносний, але не передається від людини до людини.

NEWSru.com