Ожиріння призводить до атрофії головного мозку

Головний мозок людей з ожирінням, виглядає на 16 років старше, ніж у їх однолітків з нормальною вагою, повідомляє New Scientist. До такого висновку дійшла група співробітників Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі (University of California in Los Angeles) під керівництвом професора неврології Пола Томпсона (Paul Thompson).

Вивчивши томограми головного мозку 94 людей у віці близько 70 років, дослідники склали детальні тривимірні карти органу. З`ясувалося, що у людей з високим індексом маси тіла (відношення ваги людини до його росту) головний мозок в середньому менший, ніж у людей з нормальною вагою.

Учені встановили, що зменшення розмірів мозку відбувається в основному за рахунок лобової і скроневої доль - ці відділи відповідають за когнітивні здібності людини. Крім того, дослідники з`ясували, що головний мозок пацієнтів з надмірною вагою менший, ніж у худих людей, на шість відсотків, а у страждаючих на ожиріння - на вісім відсотків.

За словами Пола Томпсона, мозок страждаючих ожирінням виглядає на 8 років старше, ніж у повних людей, і на 16 років старше, ніж у їх людей з нормальною вагою. Зменшення розмірів мозку у огрядних людей Томпсон пов`язує з тим, що у таких пацієнтів виникають порушення кровотоку, унаслідок чого мозок не одержує необхідного для життєдіяльності кількості кисню, що і приводить до загибелі його клітин.

medportal.ru