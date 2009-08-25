Завтра в Україні до 32°

Завтра в Україні опади не очікуються, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південній частині північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°, на півдні та Закарпатті 12-17°; вдень 23-28°, в західній частині місцями 30-32°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 13-18°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Київській області у середу опади не очікуються, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 23-28°. У Києві температура вночі 10-12°, вдень 25-27°.