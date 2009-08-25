На Чернігівщині знизилася захворюваність на туберкульоз

У Чернігівській області відбулося поліпшення епідемічної ситуації з туберкульозу. Про це повідомили в обласному центрі інформаційно-аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя.

За їх даними, упродовж І півріччя 2009 р. захворюваність на туберкульоз у регіоні знизилася на 12,7%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і становить 41,1 проти 47,1 випадків на 10 тис. населення. Водночас, підвищення цього показника зареєстровано у шести районах області, де працювали пересувні флюорографи. Загальний показник смертності від туберкульозу зменшився на 19,5% – з 12,3 до 9,9 випадків на 100 тис. населення.

Захворюваність на туберкульоз серед дітей знизилася із 4,2 до 1,4 випадків на 100 тис. населення. Як стверджують медики, вона залишається стабільно низькою, як і смертність дітей від цієї недуги.

З метою своєчасного виявлення хворих на туберкульоз, рентгенофлюорографічні огляди на Чернігівщині проводяться, насамперед, серед осіб, що відносяться до групи ризику. Всього за півроку обстежено майже 225 тис. осіб – майже 45% річного плану.