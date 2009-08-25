На Чернігівщині дитячий ендокринологічний санаторій "Тростянець" переведуть до Новгород-Сіверського і відкриють на базі будинку відпочинку комунального підприємства "Чайка".

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління охорони здоров`я Чернігівської ОДА, відповідне рішення прийняло управління і підтримала профільна комісія обласної ради.

За словами начальника управління Володимира ЯЩЕНКА, перевести оздоровчий заклад в інше місце змусила ситуація, що виникла довкола бази санаторію "Тростянець" в Ічнянському районі, де щорічно, з квітня до вересня, лікувалося близько 600 дітей з хворобами ендокринної системи. "Цього року санаторій не вдалося відкрити через відсутність необхідних дозволів від санепідстанції та державного пожежного нагляду. Незгоду санітарної служби викликала низька якість води в оздоровчому закладі і пов’язана з цим необхідність капітально відремонтувати зношену водогінну мережу", - уточнив В.ЯЩЕНКО. Вартість цього ремонту становить понад 120 тис. грн. Крім того, 280 тис. грн. потребує система протипожежної безпеки і 50 тис. грн. каналізаційна насосна станція санаторію.

"Управління охорони здоров’я відшукало б необхідні кошти на ремонт, якби не одна обставина: санаторій є власністю Національної академії наук України і управлінням лише орендується. Згідно з чинним законодавством, орендар не має права здійснювати капітальні ремонти в орендованих приміщень, але академія наук робити це не поспішає", - додав В.ЯЩЕНКО.

Він також зауважив, що Чернігівська облдержадміністрація і управління охорони здоров’я неодноразово зверталися до НАНУ з клопотанням передати майно оздоровчого закладу в с. Тростянець на баланс обласної ради, але до сьогодні це питання не вирішено.

Місцева влада Новгород-Сіверського погодилася винести на розгляд сесії районної ради питання передачі майнового комплексу КП "Чайка" для відкриття дитячого ендокринологічного санаторію. Умови передачі (в оренду на 49 років чи на баланс управління комунального майна облради) будуть визначені в ході погоджувальних процедур. Планується, що оздоровчий заклад у Новгороді-Сіверському працюватиме цілорічно. Кошти на його функціонування будуть передбачені в обласному бюджеті на наступний рік. Підготовка ж оздоровниці до відкриття здійснюватиметься за рахунок частини коштів, передбачених на функціонування "Тростянця" в цьогорічному сезоні.