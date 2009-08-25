У Тернополі 2-річна дівчинка померла від голоду

У Тернополі через недогляд матері 2-річна дитина померла від голоду.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Тернопільської області Леся ДОЛІШНА, дослідчою перевіркою з‘ясовано, що 33-річна тернополянка, уродженка одного з сіл Козівського району, маючи на утриманні 5-річного сина і 2-річну дочку, по кілька діб не бувала вдома, зачиняючи дітей і нерідко не залишаючи їм ніякої їжі.

Жінка зловживала спиртними напоями іа вела аморальний спосіб життя, за що неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності Козівським районним судом. Незважаючи на застосування до неї заходів адміністративного впливу, вона все ж не виконувала встановлені законом обов’язки по догляду за дітьми, не забезпечувала їм належних умов проживання, харчування та лікування.

Прокурор Тернополя Сергій БАНАХ стосовно жінки порушив кримінальну справу за ст. 166 Кримінального кодексу України за фактом злісного невиконання обов‘язків по догляду за дитиною, що спричинило смерть малолітньої.

Також прокурор міста пред’явив позов у міськрайонний суд про позбавлення жінки батьківських прав. Її старший син у даний час перебуває у притулку.