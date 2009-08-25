СБУ перевірить інформацію щодо торгівлі в Україні органами небіжчиків

Служба безпеки і прокуратура перевіряють інформацію німецьких ЗМІ про нібито організацію в Україні нелегального міжнародного каналу торгівлі органами та іншими біологічними матеріалами, взятими у небіжчиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив сьогодні журналістам, коментуючи оприлюднену напередодні в одному з німецьких видань інформацію про існування в Україні нелегального міжнародного каналу торгівлі органами померлих людей.

«Працюємо разом із прокуратурами тих областей, де така перевірка повинна бути здійснена», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він наголосив, що про результати перевірки буде повідомлено українську громадськість і правоохоронні органи Німеччини.

Водночас, зауважив голова СБУ, поки що про результати цієї роботи говорити зарано.

Довідка УНІАН. Минулого тижня німецьке видання Spiegel повідомило, що фармацевтична компанія Tutogen з Баварії купувала в Україні органи, взяті з тіл померлих, причому в деяких випадках розтин небіжчиків і подальший продаж органів здійснювалися без відома і згоди родичів.

Видання посилається на внутрішні документи Tutogen, які потрапили до журналістів. З них витікає, що в 2000-2001 роках в Україні для потреб фармацевтичної компанії були проведені розтини 1152 трупів. З "внутрішнього" прайс-листа виходить, що в 2002 році за плечову кістку Tutogen платили постачальникам 42,90 євро, за стегно - також 42,90 євро, а за навколосерцеву сумку - від 13,30 до 1640 євро залежно від розміру.

Хоча документи стосуються початку 2000-х років, за словами українського судмедексперта Володимира ЮРЧЕНКА, з яким вдалось поговорити журналістам видання, на сьогодні в Україні продовжують роботи розтини трупів для Tutogen.