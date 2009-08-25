Немовля з Енергодару померло через синдром раптової малюкової смерті

У смерті 3-х місячної дитини в Енергодарі (Запорізька область) винна не вакцина, а синдром раптової дитячої смерті. Про це повідомила начальник обласного управління охорони здоров`я Наталія Мотовиця. За її словами, такий висновок зробили патологоанатоми після розтину.

Смерть новонародженого збіглася з вакцинацією. Нагадаємо, дитина померла 5 серпня 2009 р. Напередодні їй зробили щеплення від гепатиту, а також проти кору і краснухи. Як запевняють медики, цього ж дня цією ж вакциною були зроблені щеплення ще десятьом дітям, у яких ускладнень не спостерігалося. Всього цією вакциною щепилося 170 дітей.

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