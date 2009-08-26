Корисні перепелині яйця

Перепелині яйця важливо включати в дитячий раціон. Вітамін D та фосфор добре впливає на мозкову і розумову діяльність, що дуже важливе для розвитку.

Але не тільки дітям слід вживати цей цінний продукт, сильній статі він допоможе вирішити проблеми з потенцією. Перепелині яйця перевершують відому "Віагру".

Через вміст у них лізоциму, витримують тривалий термін зберігання при кімнатній температурі.

При вживанні перепелиних яєць в їжу не спостерігається ніяких алергічних реакцій у людей, незалежно від віку.

Корисним є вживання в їжу перепелиних яєць при гастритах, панкреатиті і виразкових захворюваннях шлунку і дванадцятипалої кишки.

Бажано споживати продукт в сирому вигляді, щоб зберегти значну кількість корисних властивостей, які можуть руйнуватися під впливом температур, у процесі обробки.

Яйця перепелів дуже корисні для харчування ослаблених дітей, які страждають захворюваннями органів дихання.

Також перепелині яйця включали у дієтичне харчування дітей, що підпали під вплив радіації за Чорнобильської аварії, стан дітей різко покращав, а у складі крові не було виявлено істотних змін.

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