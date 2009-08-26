Американські медики випробують вакцину від грипу A/H1N1 на дітях

Американські медики незабаром почнуть випробування нової вакцини від грипу A/H1N1, яку вже випробувано на дорослих і літніх добровольцях, на дітях, йдеться в повідомленні Національного інституту алергології та інфекційних захворювань.

"Комітет з безпеки досліджень обробив дані (після випробувань вакцини) на більш ніж 500 дорослих і літніх добровольцях, отримані в результаті трьох етапів вакцинації з 7 серпня. Комітет не знайшов небезпечних наслідків у результаті застосування вакцини і постановив продовжити її застосування на дітях", - йдеться в повідомленні.

Для першого етапу випробувань медики відберуть 650 дітей у віці від шести місяців до 17 років у шести містах США. Протягом трьох тижнів їм вводитимуть різні дози вакцини від грипу. У випадку, якщо після застосування вакцини, яка вже фактично довела свою безпеку, не буде виявлено побічних ефектів, вона надійде у вільний продаж, можливо, в середині жовтня.

Черговий спалах грипу A/H1N1 США очікують у жовтні. За даними різних джерел на 14 липня, у світі захворіли на цей різновид грипу 113,507 тисячі осіб, з них 549 померли.

www.rian.ru