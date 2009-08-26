Люди, захоплені своєю роботою, щасливі і в сімейному житті

Люди, які захоплені своєю роботою, щасливіші в сімейному житті. Експерти Університету штату Канзас /США/ відзначають, що зацікавленість в роботі полегшує взаємодію з членами сім`ї. Виявилось, що люди, яким подобається своя справа, які ставляться до роботи більш самовіддано і поглинені своїми робочими обов`язками, майже завжди мають кращий настрій і більше задоволені собою як на роботі, так і удома. Психологи вважають, що досвід вирішення проблем на роботі допомагає краще справлятися з сімейними труднощами, включаючи налагодження побуту і міжособових відносин.

Робочий і домашній стрес безпосередньо впливають на результати в обох сферах, підкреслюють дослідники. Згідно висновкам, взаємодія домашньої і офісної сфери в значній мірі пов`язана зі щоденним настроєм, а настрій, у свою чергу, позитивно впливає і на трудову продуктивність, і на сімейні відносини.

Інтерес до своєї роботи має позитивну дію на сімейне життя в тому випадку, якщо людина уміє контролювати робочий графік, підкреслюють дослідники. При цьому вони особливо наголошують, що не варто плутати зацікавленість до роботи з трудоголізмом: люди, одержимі тільки роботою, навпаки мають високий рівень сімейних конфліктів. Трудоголіки також страждають від особистої незадоволеності, поганого здоров`я, низької продуктивності праці і мають високий ризик покинути своє робоче місце. Баланс роботи і особистого життя – ось ключ до сімейного благополуччя, вважають автори огляду.

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