На Київщині - масове отруєння солдатів

10:09, 26 серпня 2009
Країна
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У лікарні 60 військовиків

Масове харчове отруєння у Білій Церкві на Київщині. 

До лікарні потрапили майже 60 військовослужбовців з місцевої механізованої бригади. Про це повідомила прес-служба Генштабу Збройних Сил України. Там твердять: життю солдатів нині нічого не загрожує, їхній стан стабільний. За попередніми даними, військовослужбовці отруїлися неякісними харчами.

5.ua

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