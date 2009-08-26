На Київщині - масове отруєння солдатів
10:09, 26 серпня 2009Країна
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У лікарні 60 військовиків
Масове харчове отруєння у Білій Церкві на Київщині.
До лікарні потрапили майже 60 військовослужбовців з місцевої механізованої бригади. Про це повідомила прес-служба Генштабу Збройних Сил України. Там твердять: життю солдатів нині нічого не загрожує, їхній стан стабільний. За попередніми даними, військовослужбовці отруїлися неякісними харчами.
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