Катерина Ющенко відвідає будівництво «лікарні майбутнього»

Завтра, 27 серпня, голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО відвідає місце будівництва Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини – «Дитячої лікарні майбутнього».

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України, захід відбудеться на території клінічної лікарні «Феофанія», початок о 12.00.

Акредитація журналістів здійснюється сьогодні до 18.00 за телефоном: 8 (050) 201-63-61. Контактна особа – Катерина ЗОРКІНА.

Представники ЗМІ мають прибути на місце події 27 серпня об 11.30.

*** Всеукраїнський центр охорони здоров’я матері і дитини «Дитяча лікарня майбутнього» створюється як медичний заклад 4-го, найвищого рівня акредитації. Тут отримуватимуть допомогу тяжкохворі діти, хвороби яких на сьогодні неможливо лікувати в Україні. Проект створення лікарні став найбільшим благодійним проектом в історії України.

Для будівництва Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини рішенням Київради від 19 лютого 2009 року виділено земельну ділянку в Голосіївському районі Києва. Інженерну підготовку земельної ділянки проводить корпорація «Альтіс-Холдинг».