В Україні закриють унікальний інтернат для дітей з ДЦП і аутизмом

На межі закриття унікальний в Україні інтернат для дітей, хворих на ДЦП та аутизм. Медичний заклад у Дніпропетровську, де без ліків повертають дітям слух та мову, немає кому опалювати. Підприємству, яке постачало тепло медзакладу, через кризу доводиться заощаджувати, тому керівників інтернату попередили, щоб тепла і гарячої води взимку навіть не чекали.

У Москві мамі п`ятирічної Ані заявили, її дитина не зможе ані чути, ані говорити - вроджена хвороба. Дніпропетровський інтернат став останньою надією для російської родини. Лікування тут дало ефект вже за два тижні.

І це не єдина щаслива історія. Дітей з вадами слуху та мовлення сюди привозять майже з усіх сусідніх країн. Тут лікують за унікальними методиками лікаря-психотерапевта з 30-літнім стажем.

Розташований інтернат у колишньому дитячому садочку, а існує - за гроші благодійного фонду, який створили 5 років тому медик - із батьками маленьких пацієнтів. Їх тут більше тисячі, а черга на лікування розписана на рік уперед. Проте у реабілітації доведеться відмовляти. Медперсоналу інтернату повідомили - цієї зими тепла не буде - криза.

Батьки маленьких пацієнтів та лікарі назбирати грошей на автономне опалення до зими не встигнуть. Адже потрібно 400 тисяч гривень. По допомогу звернулися до чиновників.

Чиновники запевняють: спробують умовити завод, на балансі якого перебуває інтернат, не відключати дітям тепло бодай на одну зиму.

5.ua