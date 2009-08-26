Дітей з кашлем і нежитем 1 вересня до школи не пустять

У Москві діти з кашлем і нежитем не будуть допущені до занять 1 вересня. Як повідомила на прес-конференції керівник Департаменту освіти Москви Ольга Ларіонова, такий захід є необхідним у зв`язку з випадками захворювання на грип A (H1N1). За її словами, важливо не допустити в школи дітей з будь-якими ознаками гострих респіраторно-вірусних інфекцій, оскільки симптоми ГРВІ і так званого "свинячого грипу" - однакові.

"До 1 вересня всі школи й інші загальноосвітні установи міста будуть оглянуті медпрацівниками. З початком занять педагоги проведуть роботу з учнями, які відпочивали за кордоном не у складі організованих груп, а з батьками, щоб з`ясувати, в яких країнах вони були", - додала О.Ларіонова.

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