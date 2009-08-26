Ціна життя – 52 000 гривень!
Допоможіть зібрати кошти
Допоможіть зібрати кошти на операцію для півторарічного Артема Усенка!
У маленького Артема – пухлина головного мозку. Врятувати Артема може тільки термінова операція в Москві. Її вартість – 60 000 гривень. 8 тисяч вже зібрали. Потрібні ще 52 000 гривень. Сума для батьків, які живуть у маленькому містечку на Житомирщині, – величезна. Тим більше, що є всього тиждень, щоб зібрати ці гроші. Артем записаний на операцію 31 серпня. Але потрібна одразу вся сума. Є всього тиждень, щоб зібрати 52 000 гривень. Кожен день відкладання операції зменшує шанси Артема на життя. Хлопчик може просто не дожити до операції! Батьки Артема просять допомогти їм врятувати їхнього маленького сина!
Якщо 520 людей перерахують всього по 52 гривні, Артема буде врятовано!
Телефон батька хлопчика, Василя Усенка – 096 635 02 27
Реквізити для надання допомоги:
ЗАК КБ "Приват Банк" МФО 305299 Код ОКПО 14360570 Рахунок №29244825509100 Призначення платежу: кошти для поповнення карти ГРИВНІ № 4405 8850 1366 5820 Отримувач Усенко Василь Миколайович.
МФО 305299
Код ОКПО 14360570
Рахунок №29244825509100
Призначення платежу: кошти для поповнення карти ГРИВНІ № 4405 8850 1366 5820 Отримувач Усенко Василь Миколайович.