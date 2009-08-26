Ціна життя – 52 000 гривень!

Допоможіть зібрати кошти на операцію для півторарічного Артема Усенка!

У маленького Артема – пухлина головного мозку. Врятувати Артема може тільки термінова операція в Москві. Її вартість – 60 000 гривень. 8 тисяч вже зібрали. Потрібні ще 52 000 гривень. Сума для батьків, які живуть у маленькому містечку на Житомирщині, – величезна. Тим більше, що є всього тиждень, щоб зібрати ці гроші. Артем записаний на операцію 31 серпня. Але потрібна одразу вся сума. Є всього тиждень, щоб зібрати 52 000 гривень. Кожен день відкладання операції зменшує шанси Артема на життя. Хлопчик може просто не дожити до операції! Батьки Артема просять допомогти їм врятувати їхнього маленького сина!

Якщо 520 людей перерахують всього по 52 гривні, Артема буде врятовано!

Телефон батька хлопчика, Василя Усенка – 096 635 02 27

Реквізити для надання допомоги: