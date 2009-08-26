Херсонська лікарня отримала обладнання для реанімації

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН подарував херсонській лікарні ім. А. і О. Тропіних обладнання для реанімаційного відділення (багатофункціональний електрокардіограф, електронний дозатор введення ліків, комп`ютерну установку).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, також спікер взяв участь у відкритті кабінету комп`ютерної томографії у херсонській лікарні та поспілкувався з працівниками цього медичного закладу.

Відповідаючи на запитання медиків щодо шляхів розв`язання проблем, котрі існують у медичній галузі, В.ЛИТВИН зазначив, що пропозиції мають сформулювати і висловити самі медичні працівники, а завдання влади – розглянути їх і втілити у життя.

При цьому голова Верховної Ради назвав забезпечення належного фінансування основним питанням, яке необхідно вирішити для ефективного функціонування галузі.

В.ЛИТВИН висловився за необхідність забезпечення належного діагностування, оскільки, за його словами, «багато людей втрачають здоров`я, а подекуди і життя, через несвоєчасне встановлення вірного діагнозу», і звернув увагу на важливість проведення суцільної диспансеризації населення. «Кожній людині держава має забезпечити базовий рівень медичної допомоги та лікарських засобів», - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, 25-26 серпня В.ЛИТВИН перебуває з робочою поїздкою у Миколаївський та Херсонській областях.

У Херсонській області голова ВР зустрінеться з жителями смт. Любимівка та міста Генічеськ і візьме участь у районній конференції освітян у місті Каховка.