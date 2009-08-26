Виділено 29 млн грн для Рівненського онкодиспансеру

Уряд виділив 29 млн. грн. на завершення будівництва Рівненського обласного онкологічного диспансеру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«На засіданні уряду прийняте рішення про виділення 29 млн. грн. центральному онкологічному диспансеру в м. Рівне для того, щоб добудувати його другу чергу і дооснастити повністю цей онкодиспансер», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр нагадала, що напередодні така домовленість була досягнута з керівництвом Рівненської обласної держадміністрації.