Виділено 29 млн грн для Рівненського онкодиспансеру
16:55, 26 серпня 2009Країна
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Уряд виділив 29 млн. грн. на завершення будівництва Рівненського обласного онкологічного диспансеру.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.
«На засіданні уряду прийняте рішення про виділення 29 млн. грн. центральному онкологічному диспансеру в м. Рівне для того, щоб добудувати його другу чергу і дооснастити повністю цей онкодиспансер», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Прем`єр-міністр нагадала, що напередодні така домовленість була досягнута з керівництвом Рівненської обласної держадміністрації.
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