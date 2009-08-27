Як приборкати підвищений апетит

Іноді трапляється, що люди, які страждають на виразкову хворобу шлунку і дванадцятипалої кишки, можуть відчувати «нічні голодні болі».

Але, як виявилось, і цілком здорові люди можуть страждати «вовчим апетитом» - булімією, яка розвивається на тлі різних захворювань.

В більшості випадків подібна патологія виникає при виразковій хворобі, хронічному гастродуоденіті, панкреатиті.

Можливо, що це організм так само вимагає певних продуктів, недоотриманих в денний час.

Як би там не було, але у будь-якому випадку потрібно пройти повне медичне обстеження, щоб виключити те або інше захворювання.

До речі, звірячий апетит ночами може супроводжувати підвищену секрецію шлункового соку. Частіше такі симптоми свідчать про наявність виразки шлунку.

У таких випадках рекомендований прийом сучасних противиразкових препаратів, що знижують кислотність шлункового соку і приборкують нічний апетит.

Можливі поява нападів нічного голоду і при прихованому перебігу цукрового діабету, при гіпертиреозі (підвищеній функції щитовидної залози).

Подібні захворювання допомагає виявити лікар-ендокринолог, який призначить проведення спеціальних аналізів крові.

Якщо ж проведене обстеження не виявить жодних проблем із здоров`ям, то істину слід шукати в причинах, що носять психологічний характер, адже ми знаємо, що деякі люди так намагаються позбутися стресу.

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