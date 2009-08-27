Китайців залучатимуть до посмертного донорства

Уряд Китаю почав тестувати нову програму поставок донорських органів, під час якої співробітники китайського Товариства червоного хреста разом із представниками Міністерства охорони здоров`я країни будуть залучати громадян для посмертного донорства.

Нова реформа в галузі трансплантології з 25 серпня введена для тестування в китайських провінціях Ляонін, Чжецзян, Гуандун, Шаньдун і Цзянсі, а також у містах Тяньцзінь, Шанхай, Сямінь, Нанкін і Ухань, повідомляє China Daily.

Заступник міністра охорони здоров`я Китаю Хуан Цзефу заявив, що понад 65% донорських органів у даний час надходить від страчених злочинців. Хуан назвав таку ситуацію неприйнятною і закликав розвивати посмертне донорство органів серед пересічних громадян.

У рамках розробленої програми співробітники Товариства червоного хреста відповідають за залучення громадян для посмертного донорства, реєстрацію і створення бази даних донорів та реципієнтів, організацію фонду для підтримки малозабезпечених донорів та їхніх родин, а також за забезпечення справедливого розподілу донорських органів.

Відповідно до прийнятого в 2007 році законодавства про трансплантацію, в Китаї заборонено торгівлю донорськими органами. За життя стати донором жителю Китаю дозволяється тільки у випадку родинних чи шлюбних зв`язків з реципієнтом. У деяких випадках влада дозволяли провести трансплантацію при наявності емоційного зв`язку, що відкривало можливість для незаконної торгівлі органами.

За даними трансплантолога лікарні Університету Тундзі в Шанхаї, професора Чень Чжунхуа, з 2003 року лише 130 жителів Китаю заповідали органи для посмертної трансплантації.

Як зазначив Чжунхуа, частка прижиттєвих донорів збільшилася з 15% у 2006 до 40% в 2009 році. Щорічно пересадки органів потребують близько мільйона китайців, лише один відсоток з яких отримують необхідний для трансплантації орган.

medportal.ru