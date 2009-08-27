У київських школах не буде чистої питної води

З нового навчального року в столичних школах не буде чистої питної води.

Про це УНІАН повідомив секретар Постійної комісії Київради з питань освіти і науки Олексій ДАВИДЕНКО.

О.ДАВИДЕНКО повідомив, що впродовж останнього тижня він як депутат Київради відвідує столичні школи в плані ознайомлення з ходом підготовки до початку навчального року, і висловив незадоволення ситуацією.

За словами О.ДАВИДЕНКА, у даній ситуації винувате Головне управління освіти і науки КМДА, яке не перерахувало гроші компанії, яка обслуговує питні фонтанчики в школах.

Депутат нагадав, що кілька років тому, згідно з міською програмою, затвердженою міськрадою, в усіх школах столиці були встановлені спеціальні фонтанчики, щоб діти пили чисту воду. «Система фонтанчиків приєднана до звичайного централізованого водопостачання, але там встановлені дуже серйозні фільтри, які очищають воду», - пояснив він.

«На сьогодні по всьому місту фонтанчики опечатані, тому що забули поміняти фільтри, які очищають воду. І 1 вересня всі питні фонтанчики, а в кожній школі понад 20 фонтанчиків встановлено, всі вони будуть опечатані», - розповів О.ДАВИДЕНКО, додавши, що тепер діти вимушені будуть, прийшовши до школи, пити «технічну воду» з кранів у туалетах. Як варіант, зазначив він, класні керівники на перших же зборах пропонуватимуть батькам зібрати гроші на яку-небудь бутелировану воду в класи.

«А це додаткові витрати батькам, які й без того здають кожен місяць гроші на все що можна», - підкреслив депутат.

О.ДАВИДЕНКО розкритикував роботу Головного управління освіти і науки КМДА, яке за останній місяць, за його словами, «пальцем не ворухнуло», щоб щось змінити для поліпшення ситуації. Питання про роботу управління депутат також планує порушити і на найближчому засіданні профільної комісії з освіти.