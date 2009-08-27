Вакцинація не була причиною смерті немовляти в Донецькій області - комісія МОЗ

Вакцинація не була причиною смерті чотиримісячного немовляти в Донецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Києві повідомив голова спеціальної комісії Міністерства охорони здоров’я України з розслідування причин смерті дитини Федір ЛАПІЙ.

Він наголосив, що розглядалися усі причини, які могли спричинити смерть дитини .

“Зараз ще обговорюються питання стосовно інших станів, які могли б зумовити смерть. Є лікарська таємниця, і те, що говориться батькам, як законним представникам дитини, не можуть знати усі. Про те, що сталося з дитиною, я не маю права розповідати”, – зазначив Ф.ЛАПІЙ.

За його словами, комісія не виявила жодних порушень у зберіганні чи якості вакцини.

“Дитина не мала протипоказань до щеплення. Батьки також засвідчили, що напередодні вакцинації дитину оглянув педіатр”, – сказав Ф.ЛАПІЙ.

У свою чергу, педіатр-інфекціоніст, медичний консультант ЮНІСЕФ Катерина БУЛАВІНОВА зазначила, що смертельні випадки через вакцинацію трапляються дуже рідко.

“Цьому є три причини: анафілактичний шок (один випадок на мільйон), порушення умов зберігання вакцин (характерне для країн третього світу зі слабкою системою охорони здоров’я) та ускладнення (один випадок на 300 тисяч), які за правильно наданої допомоги не мають закінчуватися смертю”, – наголосила К.БУЛАВІНОВА.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2009 року 4-місячне немовля з села Бахмутське (м. Соледар, Артемівський район) померло в Донецькій дитячій міськлікарні №1. Напередодні, 14 серпня він отримав друге щеплення вакциною «Пентаксим» (с.D2213) виробництва Францію «Санофі Пастер». Перше щеплення дитина також одержала вакциною «Пентаксим» цієї самої серії місяць тому – 10 липня, і реакції на введення вакцини не було.

Проведене медичне розслідування засвідчило, що причиною смерті дитини стали набряк легенів, двостороннє осередкове запалення легенів невстановленої етіології. За попередніми висновками комісії, хвороба і смерть дитини пов`язані з вакцинацією лише за часом.

18 серпня прокурором Артемівського району за фактом смерті немовляти було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.140 Кримінального кодексу України «Неналежне виконання професійних обов`язків медичним або фармацевтичним працівником».