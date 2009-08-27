Бразилія на першому місці в світі за кількістю померлих від грипу A/H1N1

Бразилія стала країною, де від грипу A/H1N1 померли більше за все людей.

Згідно з розповсюдженими офіційними даними, кількість летальних результатів у найбільшій країні Латинської Америки досягла 557, що на 35 перевищує показник "лідируючих" досі США (522), повідомляє NEWSru.

Найбільше жертв відмічено в найбагатшому і густонаселеному штаті Сан-Паулу на південному сході Бразилії. Там померли 223 особи. За ним слідують південні штати Парана (151) і Ріу-Гранді-ду-Сул (98).

Проте, якщо порівнювати кількість померлих від нового грипу пацієнтів з населенням країни, то тут 190-мільйонна Бразилія лише на сьомому місці, позаду Аргентини, Чилі, Коста-Ріки, Уругваю, Австралії і Парагваю.

На думку місцевих експертів, таке велике число жертв в Бразилії пояснюється тим, що зараз в Південній півкулі зима. Фахівці прогнозують, що з настанням літа епідемія піде на спад.