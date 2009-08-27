Кавун прочистить організм

Як відомо, ця дуже смачна ягода допомагає вгамувати голод і жагу, зміцнює наше здоров`я і допомагає позбавитися зайвих кілограмів. Але, людям, які страждають на ниркові захворювання, захворювання підшлункової залози і цукровому діабеті вживати цю соковиту сонячну ягоду слід з особливою обережністю.

При хронічних захворюваннях шлунку у літніх людей кавун може стати причиною здуття кишечника, хоча за рахунок вмісту в нім пектинових речовин, кавун успішно використовується при ентероколітах.

Кавун промиває весь організм, позбавляє його зайвої рідини і зайвої ваги за рахунок того, що він майже на 90% складається з води.

Але це далеко не все корисні властивості кавуна, він ще і зміцнює імунну систему, забезпечує організм магнієм, залізом, фолієвою кислотою, яка бере участь в процесах кровотворення, утворенні холіну.

А холін, як відомо, володіє протисклеротичною і протипухлинною дією.

Включають цю ягоду і в харчовий раціон при лікуванні ревматизму, сечокам`яної хвороби, подагри, ожирінні і хворобах сечовивідних шляхів.

Якщо ж ви хочете зайнятися очищенням організму за допомогою кавуна, то протягом трьох-семи днів слід дотримуватися вегетаріанської дієти, а напередодні рекомендується зробити клізму з настоєм ромашки.

Сам спосіб очищення не складний, головне, не забудьте запастися кавунами і чорним хлібом в підсушеному вигляді, можна їх замінити на хрусткі хлібці з висівками.

Це буде ваше меню на майбутній тиждень.

Якщо ж під час проведення очищення ви відчуєте болі або спазми, які пов`язані з виведенням піску або невеликих камінчиків, то слід прийняти теплу ванну, за часом її краще приймати з сімнадцятої до дев`ятнадцятої години, адже саме в цей час відбувається активізація біоритму нирок і сечового міхура.

Слід звернути увагу на стан суглобів, рухливість яких зростає за рахунок ослаблення запальних процесів в них.

Безумовно, після правильно проведеного очищення, ви обов`язково відчуєте легкість у всьому тілі і відчуєте підвищення життєвого тонусу.

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