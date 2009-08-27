Лимон з медом і лук з часником - кращі засоби проти нового грипу

Старі добрі способи лікування грипу ефективні й у боротьбі з вірусом A /H1N1/. Такі традиційні засоби народної медицини, як лимонний сік з медом, а також цибуля та часник, що містять природні антибіотики, сприяють зміцненню імунітету людини і захищають від нового грипу.

Як заявив професор Національного центру дослідницьких розробок у галузі печінки та внутрішніх органів Саїд Шалабі, влітку, у спекотну погоду, активні процеси вірусу сповільнюються, в той же час в осінньо-зимовий період загроза масових захворювань новим грипом тільки зростає. Доктор Шалабі попередив, що в холодну пору року зростає загроза мутації генотипів вірусів пташиного і звичайного, людського, грипу. Це, у свою чергу, вважає професор, загрожує появою нового штаму вірусу грипу, який може швидко розповсюджуватися серед людей, особливо зі зниженим імунітетом.

В умовах відсутності ефективних методів профілактики нового грипу народна медицина може виявитися корисною, додав учений.

ami-tass.ru