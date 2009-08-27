У Прилуках після реконструкції відкрито пологове відділення

У Прилуцькій центральній міській лікарні відбулося урочисте відкриття реконструйованої частини пологового відділення. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління охорони здоров`я Чернігівської обласної державної адміністрації. Символічну стрічку на вході до приміщення перерізали голова Чернігівської облдержадміністрації Володимир ХОМЕНКО, міський голова Прилук Юрій БЕРКУТ та головний лікар медичного закладу Петро СВЯТЕНКО.

Вітаючи персонал відділення з цією подією, В.ХОМЕНКО підкреслив, що ремонт і переоснащення медичних закладів проводиться послідовно і системно в усіх районах області. Однак успіх цієї справи залежить від консолідованої співпраці усіх гілок влади з меценатами та представниками бізнесу.

"Зміни, яких зазнало пологове відділення Прилуцької лікарні, є взірцем саме такої співпраці", - зазначив керівник області. Адже із 341 тис. грн., витрачених на ремонт, більша частина – благодійні внески спонсорів. З обласного бюджету на ремонт виділено 80 тис. грн., а з міського 50 тис. грн.

Начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Володимир ЯЩЕНКО повідомив про намір на базі цього, оновленого за європейськими стандартами пологового відділення, створити центр надання спеціалізованої допомоги жителям Прилуцького і сусідніх йому районів. Хоча вже й зараз народжувати до Прилук їздять жінки з південних районів області – Ічнянського, Варвинського, Срібнянського і Талалаївського районів.

Після реконструкції пологове відділення отримало нову операційну та п’ять індивідуальних палат, оснащених санвузлами, душовими кабінами, спеціальними ліжками, столами та іншими меблями. У палатах створені всі умови для впровадження новітніх технологій при пологах, рекомендованих Всесвітньою асоціацією гінекологів та Міністерством охорони здоров’я України. А саме - проведення партнерських пологів у присутності чоловіка, матері чи іншого члена родини. Як стверджують лікарі, це відхід від класичного акушерства, який позитивно позначається на стані жінки і зменшує кількість патологічних пологів.

Крім того, у лікарні запрацювала автономна дизельна котельня. У разі аварійного відключення електроенергії з централізованої мережі, вона забезпечуватиме живлення життєво важливих відділень: пологового, реанімаційного, операційних, переливання крові, центру гемодіалізу. Облаштування котельні обійшлось місцевому бюджету у 400 тис. грн.