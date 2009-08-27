Київська влада відмовляється оздоровлювати дітей-сиріт

Столична влада відмовляється оздоровлювати пільгові категорії дітей-сиріт і вимагає повернення виданих завчасно путівок, повідомили УНІАН у прес-службі фракції Блоку Віталія Кличка у Київраді.

Депутати від Блоку Кличка заявляють, що відповідна інформація надходить їм через звернення громадян стосовно проблем з оздоровленням дітей у літній період.

Як стверджують у Блоці Кличка, свого часу ці громадяни отримали від столичного Головного управління у справах сім’ї та молоді путівки на оздоровлення дітей із малозабезпечених сімей, дітей з проблемами здоров’я та дітей-сиріт. Втім, у серпні співробітники управління в ультимативній формі наказали людям їх повернути. За словами громадян, які звернулись до Блоку Кличка, в Головному управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту зважають на начебто брак бюджетного фінансування.

«Але бюджет Києва передбачає на оздоровлення дітей близько 7 мільйонів гривень. Якби цих грошей не було, то Київрада мала би коригувати цю статтю і вносити зміни до бюджету. На що пішли ці кошти?», - висловлюють здивування депутати від Блоку Кличка.

У зв’язку з вищезазначеним Блок Кличка вимагає від мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО звіту про використання коштів на дитячі путівки.

Крім того, у повідомленні зазначається, що столична влада забула не лише про оздоровлення дітей, але й про пляжний сезон -2009. КП «Плесо», яке опікується міськими пляжами, так і не випустило розпорядження про відкриття купального сезону, заявляючи про брак коштів.

“Після приходу до влади «молодої команди» Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО ситуація з пляжами міста погіршувалась із року в рік: якщо у 2006 році санітарні паспорти мали 24 пляжі, то у 2008-му – тільки 12, а кількість нерекомендованих для відпочинку зросла з 34 до 42 пляжів Києва», - заявили у Блоці Кличка.

Фракція Блоку Кличка у Київраді повідомляє, що звернулась до прокуратури Києва з проханням запобігти втраті киянами пляжів.