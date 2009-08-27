Черновецький забирає стоматологічні кабінети Києва під своє крило

Команда чинного мера відбирає у столичних поліклінік та лікарень стоматологічні кабінети та відділення.

Про це заявила голова фракції БЮТ у Київраді Тетяна Меліхова, повідомляє прес-служба Блоку.

За її словами, ці дії можуть призвести до остаточного руйнування столичної галузі охорони здоров`я. Адже головне управління охорони здоров`я та медичного забезпечення Києва видало наказ, яким виводить зі складу лікувально-профілактичних закладів стоматологічні відділення, стоматологічні терапевтичні, стоматологічні хірургічні, стоматологічні ортопедичні відділення, стоматологічні кабінети та підпорядковує їх новоствореному медичному об`єднанню "Стоматологія".

"Реалії життя такі, що у звичайних столичних лікарнях та поліклініках стоматологічні кабінети й відділення - госпрозрахункові, тобто надають платні послуги. Зароблені гроші надходили безпосередньо поліклініці чи лікарні, в якій цей кабінет чи відділення працює. Гроші витрачались на закупівлю матеріалів для лікарні", - сказала Меліхова.

Тепер же Головне управління охорони здоров`я та медичного забезпечення своїм указом залишає поліклініки без коштів на придбання витратних матеріалів.

"Усі грошові потоки за платні медичні послуги відтепер стікатимуться в медичне об`єднання "Стоматологія". Це неприпустимо і до того ж суперечить позиції Київради", - пояснила лідер київського БЮТ.

Як відомо, 19 лютого Київрада прийняла рішення про створення медичного об`єднання "Стоматологія".

9 липня це рішення було доповнено переліком закладів, які мають входити до об`єднання, - це виключно стоматологічні заклади охорони здоров`я, а не структурні підрозділи лікувально-профілактичних закладів.

У зв`язку з цим БЮТ звернувся до заступника міського голови Ірени Кільчицької та начальника Головного управління охорони здоров`я та медичного забезпечення Людмили Качурової з вимогою скасувати наказ "Про удосконалення роботи стоматологічної служби Києва" як такий, що суперечить рішенню Київради.

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