Допоможіть оплатити операцію 3-річній дівчинці, хворій на рак!

У трирічної Насті Григор`євої – пухлина нирки з метастазами в легені (4 стадія). У Харкові дівчинці зробили операцію з видалення хворої нирки. Далі Насті потрібна була променева терапія. В Україні таким маленьким дітям її не проводять. Батьки дівчинки продали автомобіль і відвезли доньку на лікування у Німеччину. Там Насті зробили ще одну операцію – з видалення метастазів у легенях. Грошей, зібраних батьками, вистачило тільки на перше обстеження і проживання в Німеччині. Операцію зробили в борг. Її вартість 12 000 євро. Родина дівчинки звертається до всіх добрих людей з проханням допомогти зібрати кошти на оплату операції і подальшого лікування. Дівчинка мужньо витримала важку хіміотерапію та дві надскладні операції. Навіть найменший внесок допоможе Насті зробити остаточний крок до одужання!

Телефон батька, Григор`єв Сергій Сергійович: 8-063-600-09-03, 8-050-983-01-75

Реквізити для надання допомоги:

Розрахунковий рахунок батька дівчинки Сергія Сергійовича Григор`єва

Отримувач: Приватбанк

Найменування банку: Приватбанк

Номер рахунка: 29244825509100

МФО: 305299

ОКПО: 14360570

Призначення платежу: Благодійна допомога. Григор`єв Сергій Сергійович (Індивідуальний ідентифікаційний номер 2984512197)

Номер картки: 4405885013954372