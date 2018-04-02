Первинна медико-санітарна допомога - сьогодні актуальніша, ніж будь-коли - ВООЗ

ДОПОВІДЬ ПРО СТАН ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я В СВІТІ ЗАКЛИКАЄ ПОВЕРНУТИСЯ ДО КОНЦЕПЦІЇ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

У доповіді про стан охорони здоров`я в світі критично оцінюються способи організації, фінансування і доставки медико-санітарної допомоги в багатих і бідних країнах світу. У доповіді ВООЗ повідомляється про ряд невдач і недоліків, які привели до небезпечної неврівноваженості між станом здоров`я різних груп населення як усередині країн, так і між країнами.

"У доповіді про стан охорони здоров`я в світі викладені шляхи вирішення проблем несправедливості і неефективності в охороні здоров`я, і рекомендації, які необхідно враховувати, - заявила Генеральний директор ВООЗ Маргарет Чен на офіційному представленні доповіді. - Світ, який значною мірою не урівноважений в питаннях здоров`я, не може бути ні стійким, ні безпечним."

Доповідь "Первинна медико-санітарна допомога - сьогодні актуальніша, ніж коли-небудь" присвячена 30-річчю Алма-Атинської міжнародної конференції з первинної медико-санітарної допомоги. Вона стала першим заходом, що включив проблему справедливості стосовно здоров`я в міжнародний політичний порядок денний.

ВРАЖАЮЧА НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ

При проведенні широкомасштабного огляду була виявлена вражаюча несправедливість в результатах стосовно здоров`я, доступі до медичної допомоги і витратах на неї. Різниця в очікуваній тривалості життя між найбагатшими і найбіднішими країнами в даний час перевищує 40 років. За оцінками, з 136 мільйонів жінок, які народжуватимуть дітей цього року, близько 58 мільйонів не одержать якої-небудь медичної допомоги ні під час пологів, ні в післяпологовий період, що поставить під загрозу їх життя і життя їх дітей.

У всьому світі щорічні витрати урядів на охорону здоров`я варіюються від 20 доларів до більш як 6000 доларів на людину. 5,6 мільярда людей з країн з низьким і середнім рівнем доходу більше половини всіх витрат на охорону здоров`я оплачують “живими” грішми.

Щорічно через особисті витрати на охорону здоров`я у зв`язку з вартістю, що росте, і дезорганізацію систем фінансового захисту більш як 100 мільйонів осіб виявляються за межею бідності.

Значна різниця в стані здоров`я спостерігається усередині країн, а іноді і усередині окремих міст. Так, наприклад, в районах Найробі з високим рівнем доходу смертність дітей у віці до п`яти років становить менш як 15 випадків на тисячу дітей, а в трущобах цього ж міста цей показник становить 254 на тисячу.

"Висока смертність матерів, дітей грудного віку і дітей у віці до п`яти років часто свідчить про недостатній доступ до основних послуг, таких як чиста вода і санітарія, імунізація і належне харчування, - заявила Енн М. Венеман, Виконавчий директор ЮНІСЕФ. - Первинна медико-санітарна допомога, включаючи комплексні послуги на рівні окремих общин, може сприяти поліпшенню здоров`я і порятуванню життів."

ПОЗА ЗОНОЮ УВАГИ СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я

Дані, що наводяться в доповіді, указують на таку ситуацію, в якій багато систем охорони здоров`я перестали приділяти належну увагу справедливому доступу до медичної допомоги, втратили свої здібності у галузі розумного вкладення ресурсів і позбулися своїх можливостей для задоволення потреб і очікувань людей, особливо в збіднілих і маргіналізованих групах.

Як наголошується в доповіді, "нерівноправний доступ, руйнівні ціни і підрив довіри до медико-санітарної допомоги створюють загрозу соціальній стабільності."

Для досягнення кращих результатів діяльності систем охорони здоров`я доповідь закликає повернутися до первинної медико-санітарної допомоги, холистичного підходу до здоров`я, офіційно проголошеного 30 років тому. При порівнянні країн, що знаходяться на однаковому рівні економічного розвитку, вищий рівень здоров`я при однакових інвестиціях спостерігається в країнах, де охорона здоров`я організована на принципах первинної медико-санітарної допомоги.

Під час глобальної фінансової кризи такі уроки украй важливі.

"У контексті нинішніх тенденцій первинна медико-санітарна допомога виглядає все більш і більш раціональним способом подальшого розвитку охорони здоров`я", - заявила д-р Чен.

Як вже було відмічено на самому початку, первинна медико-санітарна допомога зробила переворот у способі інтерпретації охорони здоров`я і радикально змінила переважаючі моделі організації і доставки медико-санітарної допомоги. Це були обдумані зусилля для протистояння тенденціям, відповідальним за "значну нерівність" в стані здоров`я населення.

ЗРОСТАЮЧА АКТУАЛЬНІСТЬ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

Закликаючи повернутися до концепції первинної медико-санітарної допомоги, ВООЗ наполягає на тому, що її цінності, принципи і підходи сьогодні актуальніші, ніж коли-небудь раніше. Ряд фактів підтверджують цей висновок. Як наголошується в доповіді, несправедливість в результатах стосовно здоров`я і доступі до медико-санітарної допомоги сьогодні набагато вагоміша, ніж 30 років тому.

Дуже у багатьох випадках спроможні і, як правило, здоровіші люди мають найкращий доступ до найкращої медико-санітарної допомоги, тоді як неімущі люди вимушені піклуватися про себе самі. Медико-санітарну допомогу часто надають відповідно до моделі, в основі якої лежать хвороби, висока технологія і надання допомоги фахівцями, коли здоров`я розглядається як продукт біомедичних втручань, а сила профілактики значною мірою ігнорується.

Фахівці виконують ті функції, які краще виконують лікарі загального профілю, сімейні лікарі і медичні сестри. Це приводить до неефективності, обмеження доступу і позбавлення пацієнтів можливостей для отримання всебічної медико-санітарної допомоги. При орієнтуванні охорони здоров`я на допомогу фахівців можна втратити широку низку захисних і профілактичних заходів.

За оцінками ВООЗ, завдяки кращому застосуванню існуючих профілактичних заходів глобальний тягар хвороб може бути зменшений більш як на 70%.

Несправедливість в доступі до медико-санітарної допомоги і результатах стосовно здоров`я буває, як правило, найзначнішою в тих випадках, коли до здоров`я підходять як до товару, а в основі надання допомоги лежить прибутковість. Результати цього передбачені: зайві тести і процедури, частіші і триваліші госпіталізації, вищі загальні витрати і виключення людей, не здатних платити.

Фрагментація медико-санітарної допомоги

У сільських районах країн, що розвиваються, спостерігається тенденція до фрагментації медико-санітарної допомоги на окремі ініціативи, направлені на конкретні хвороби або проекти, при наданні недостатньої уваги узгодженості і мізерних інвестиціях в базову інфраструктуру, служби і персонал. У доповіді наголошується, що в таких ситуаціях людей розглядають просто як "цільові об`єкти програм".

Найголовніше, охорона здоров`я виявляється не в змозі задовольняти зростаючі соціальні потреби в орієнтованій на людей, справедливій, доступній за вартістю і ефективній медико-санітарній допомозі.

При належному втіленні в життя концепція первинної медико-санітарної допомоги забезпечує захист від багатьох цих проблем. Вона сприяє холистичному підходу до здоров`я, при якому профілактика має таке ж значення, як і лікування в континуумі допомоги впродовж усього життя. Як складова частина цього холистичного підходу вона впливає на основні детермінанти здоров`я, що виникають в багатьох секторах за межами охорони здоров`я, завдаючи попереджуючого удару загрозам для здоров`я.

Концепція первинної медико-санітарної допомоги повертає рівновагу охороні здоров`я і відводить сім`ям і общинам центральне місце в системах охорони здоров`я. Надаючи особливу увагу причетності общин, вона віддає належне властивим людині гнучкості і винахідливості і залишає місце для рішень, що приймаються общинами, належать їм і підтримувані ними.

РОБОТА ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ

Основною стратегією боротьби з несправедливістю є забезпечення загального обхвату у дусі безсторонності, соціальної справедливості і солідарності. Всеосяжними цілями є справедливість і ефективність в доставці послуг.

Первинна медико-санітарна допомога також пропонує якнайкращий шлях для боротьби з трьома негативними тенденціями в житті в 21-м столітті: глобалізацією нездорового способу життя, швидкою незапланованою урбанізацією і старінням населення. Ці тенденції сприяють зростанню тягаря хронічних хвороб, таких як хвороби серця, інсульт, рак, діабет і астма, які створюють нові потреби в тривалому лікуванні і значній підтримці общин. Вирішальне значення для профілактики має багатосекторальний підхід, оскільки основні чинники ризику розвитку цих хвороб лежать поза сектором охорони здоров`я.

Як наголошується в доповіді, системи охорони здоров`я природним чином не тяжітимуть до більшої справедливості і ефективності. Необхідні обдумані політичні рішення. Фактичні дані і аргументи, викладені в справжній доповіді, повинні допомогти у вирішенні цього завдання.

"По суті, ми закликаємо країни повернутися до основ, - заявила д-р Чен. - Тридцять років належним чином контрольованого досвіду говорять нам про те, які шляхи ефективні і куди ми повинні тримати курс як в багатих, так і в бідних країнах."

За матеріалами ВООЗ

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