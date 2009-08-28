Кому не можна ласувати кавуном

Плюси кавуна при деяких захворювання можуть перетворитися на величезні мінуси. Так, їсти кавуни категорично забороняється людям, що страждають на порушення відтоку сечі (вроджені аномалії сечостатевої системи, аденома передміхурової залози або післяопераційні спайкові процеси). Також через сильну сечогінну дію кавуни небезпечні для тих, у кого в організмі є камені великих розмірів. Під впливом кавунового соку вони можуть, не розчинившись до кінця, зрушувати з місця. І тоді ниркових кольок не уникнути.

Кавун протипоказано при коліті та проносах. А також дуже обережними потрібно бути сердечникам, які страждають затримкою рідини в організмі. Хворим атеросклерозом не рекомендується вживати кавунове варення і кавуновий мед.

Деякі люблять закусити кавунчик шматком чорного хліба. Проте це може бути небезпечно для хворих зі шлунково-кишковими захворюваннями. Таке закушування може призвести до загострень хвороби шлунку або дванадцятипалої кишки. Отже, якщо заїдати кавун хлібом, то бажано білим. Та і взагалі, поєднання кавуна і хліба може привести до газоутворення у вашому організмі.

Не можна їсти кавун до їжі або відразу після неї. Інакше можете одержати проблеми з травленням. Кавун їдять окремо від всього іншого! Бажано за дві години до або через дві години після основного прийому їжі.