Сире молоко може зумовити серйозне ускладнення вагітності

Хімічна сполука, що міститься в непастеризованій їжі, виявлено у незвичайно високому рівні в еритроцитах крові вагітних жінок з діагностованою преекслампсією – серйозним ускладненням вагітності.

Медики з Університета Лідса узяли зразки крові у групи вагітних і знайшли у тих, які мали ознаки преекслампсії, вищі концентрації крові ерготионеїна. Речовина утворюється мікроорганізмами у таких харчових продуктах, як непастеризована молочна продукція. Ерготионеїн не може бути синтезований в людському організмі і починає жити в наших клітинах виключно через певні продукти у раціоні харчування.

Раніше ерготионеїн вважався антиоксидантом, навпаки корисним в скороченні ризику преекслампсії. Проте британські мікробіологи підозрюють, що умова може бути викликана і високим вживанням непастеризованих молочних продуктів. Вагітні з високими рівнями ідентифікованої речовини мали завищений артеріальний тиск. Поки не буде встановлено точний зв`язок між концентраціями ерготионеїна і преекслампсією, фахівці рекомендують вагітним жінкам не споживати необроблені молочні продукти, наприклад парне молоко. Лікарі попереджають, що за відсутності лікування преекслампсія викликає цілий ряд проблем із здоров`ям, включаючи обмеження росту немовляти і високий ризик материнської смертності.

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