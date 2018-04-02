Рішення міської влади: у школах Києва шукають макропеніс

Столичні власті зобов’язали всіх без винятку школярів пройти медичне обстеження... Але сам процес організували – як завжди...

Адміністрація Києва вкотре відзначилася, “дбаючи” про здоров’я дітей... Нажахана випадками смертей у школах України, вона затіяла кампанійщину, намагаючись показати себе поборником дитячого здоров’я.

Буквально за тиждень до початку навчального року випадково дізналася, що для того, аби мої доньки – третьокласниця та п’ятикласниця – пішли в школу, необхідно пройти медичне обстеження в поліклініці за місцем проживання. При цьому “батьківська пошта” передала, що на 1 вересня в школу можна приходити, а вже на подальші заняття без медичного вердикту лікарів – хай дитина й не потикається.

Оскільки, на щастя, я не безробітна, то постало питання: яким чином умудритися за кілька днів оббігати лікарські кабінети, розклад роботи яких аж ніяк не розрахований на працюючих батьків? Спробуйте пояснити керівництву, чому воно має відпускати вас до педіатра, у якого прийом здійснюється, скажімо, в середу з 12.30 до 15.30.

Те, що я побачила в дитячій поліклініці Дарницького району столиці, було схоже на фільм жахів. Біля кабінетів педіатрів щонайменше по 15 душ. Тут і школярі, і батьки з малюками, яких оформляють у дитсадок, і реально хворі діти... Уявляєте собі цей розсадник для всіляких інфекційних збудників?

Після кількох годин вистоювання в чергах найменші непорозуміння між людьми закінчуються криками, сварками, бо всі стоять намертво: адже якщо сьогодні не пройдеш у потрібний кабінет, то завтра знову доведеться відпрошуватися з роботи й починати все по новій.

Спостерігала таку сцену. У кабінеті педіатра – мама з дитиною на прийомі, а в цей час тут зазирає жінка, намагаючись щось запитати в лікаря, і у відповідь чує: “Вийдіть к чортовій матері”.

Педіатрів з копійчаним окладом, з досить значними навантаженнями теж поставили в нелегку ситуацію. Вони стали заручниками безголовості київської влади, яка рішення ухвалила, але нічого не зробила для того, щоб організувати процес.

Як пояснили мені в управлінні освіти Дарницької районної державної адміністрації, наказ про обов’язкове проходження медичного огляду учнями навчальних закладів видано головним управлінням освіти й науки КДМА. І пов’язано це з тим, що в країні були випадки, коли діти помирали в школі на уроках фізкультури. Спеціаліст пояснила, що такі обстеження не є чимось новим, оскільки відповідне рішення про їх проведення уряд ухвалив багато років тому, “але оскільки не вистачало педіатрів, то й на обов’язковості не акцентувалася увага”.

А хіба зараз педіатрів стало вистачати? У нас, скажімо, уже понад два роки немає дільничного педіатра, тому нас із доньками щоразу посилають до когось іншого...

Жодного інформаційного повідомлення з приводу обов’язкового відвідання лікарів київська влада зробити не додумалась. Це дало б змогу хоч трішки зменшити напругу. З другого боку, рішення про обстеження влітку, коли велика кількість лікарів у відпустках, а діти роз’їжджаються на відпочинок, теж, м’яко кажучи, не є наймудрішим.

До речі, у педіатра “листок обстеження”, який видали в школі, був не просто розкритикований, а визнаний як такий, що “є не придатний для здійснення записів”. З “листка обстеження” аж ніяк не випливало, з якого спеціаліста починати похід у поліклініку і наскільки актуальним для дітей другого чи третього класу є, скажімо, такий пункт: “Статевий розвиток. Статеві органи відповідають віку, відставання в статевому розвитку, передчасний статевий розвиток, makropenis; характер оволосіння, строки його появи; у дівчат вияснити початок menarche”.

У поліклініці сказали викинути цей листок і послали зробити ксерокопії “листів профілактичного огляду дітей” – з урахуванням різних вікових категорій дітей.

Але ж цікаво, якою бурхливою фантазією треба володіти, щоб розробити листки, видані в школі... Їх же хтось розробляв – не директори ж шкіл їх придумували. Уявляєте, вашій дитині зробили запис на такому листку: “виявлено макропеніс”, або – “характер оволосіння не відповідає нормі”...

Поспішно зварганені листки – це ще одне підтвердження того, що для обов’язкового обстеження дітей не вжили жодних організаційних заходів. Координація між управліннями охорони здоров’я та освіти КМДА аж ніяк “не відповідає нормі”.

Депутат Київської міської ради, секретар постійної комісії з питань освіти й науки Олексій Давиденко в інтерв’ю УНІАН заявив таке:

– Рішення управління освіти (про обов’язкове обстеження школярів) було абсолютно дилетантське й ухвалене тільки для того, щоб урятувати свою шкуру в разі якогось трагічного випадку, мовляв, ми документ видали і ніякої вини за нами нема.

За словами Давиденка, потрібна координація двох профільних управлінь КМДА. Найдоцільніше, вважає він, організувати обстеження дітей у школах, як це, до речі, робилося в радянські часи. Але для реалізації такої ідеї, як завжди, з’ясувалося, немає коштів, і всі проблеми було перекладено на плечі батьків. Давиденко уточнив, що міська влада зобов’язала пройти обстеження не до 1 вересня, як кажуть у деяких школах, а до 1 жовтня.

– Якщо в якійсь школі 1 вересня відмовляться приймати дитину без довідки про обстеження, то необхідно звернутися по телефону 279-67-67 в постійну комісію Київради з питань освіти, і ми будемо з райвно з’ясовувати всі ці питання”, – зазначив депутат. Він також додав, що його комісія ініціюватиме перенесення кінцевого терміну проходження обстеження на 1 листопада. На його думку, обстеження і справді мають бути обов’язковими, особливо в Києві, де захворюваність дітей є досить високою, але “не потрібно робити з цього профанацію”. За його словами, нинішня процедура обстеження заперечує саму його суть.

– Про яку якість може йтися, коли п’ятдесят чоловік у черзі й лікарі не знають, на яку стінку лізти, – сказав депутат Київради.

Цікаво, що в чергах серед батьків обговорювалося “головне питання”: кому заплатити, щоб усе зробити без біганини по кабінетах. Хіба ж не зрозуміло, що при такому ажіотажі про реальне обстеження дитини не може бути й мови. Воно перетворилося на щось типу проходження техогляду автомобіля...

Коли нам нарешті вдалося побувати в педіатра і ми з листками-бігунцями пішли по лікарях – так званих вузьких спеціалістах, – то там на нас чекав черговий сюрприз. Частина спеціалістів, які, так би мовити, в поліклініці в одному екземплярі, перебувають у відпустках. Наприклад, ендокринолога не буде до 1 вересня, психіатра – до 3 вересня. А до лора, гінеколога та ще низки спеціалістів можна записатися лише вранці раз на тиждень, аби потрапити на прийом лише наступного тижня.

А здати аналізи ви пробували? Сьогодні черга сягнула півсотні чоловік. А кабінет забору крові працює лише одну годину вранці. Хто не встиг, приходьте завтра...

Може, керівництву управління освіти КМДА спробувати постояти в таких чергах, і тоді б вони дізналися, що таке освітній процес у столиці?

Надія Пришляк