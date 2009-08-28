Президент візьме участь у посвяті у студенти Національного медуніверситету

Сьогодні о 10.30 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь в урочистих зборах, присвячених посвяті першокурсників у студенти Національного медичного університету імені Богомольця.

Як повідомляє офіційний сайт Президента, захід відбудеться у палаці «Україна» і транслюватиметься в ефірі Національної телекомпанії та Національної радіокомпанії України та Всесвітньої служби «УТР».

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