В Ізраїлі від грипу H1N1 померла росіянка

Громадянка Росії померла в Ізраїлі від нового грипу H1N1. Про це повідомив РІА «Новости» генеральний консул РФ в Хайфі Ігор ПОПОВ. Інформацію підтвердив прес-секретар клініки "Рамбам" Давид РАТНЕР.

Жінка стала першою з громадян РФ, що померла від нового грипу.

Організм росіянки було ослаблено тяжким хронічним захворюванням – вона страждала на злоякісну пухлину (яку саме, не уточнюється). В Ізраїлі вона проходила лікування з приводу цієї хвороби.

Для жінки це був п`ятий курс протипухлинної терапії, що сильно ослабило її імунітет, знизивши опір організму перед грипозною інфекцією. Поєднання двох тяжких захворювань спричинило смерть росіянки.

"Оскільки встановлено, що на момент смерті вона була хвора на "свинячий грип", Міністерство охорони здоров`я вирішило включити її до списку жертв цього захворювання", - пояснив Д.РАТНЕР. За його словами, жінка, найімовірніше, захворіла на грип не в Ізраїлі.

На сьогодні в Ізраїлі від нового штаму грипу H1N1 померли 16 осіб. Станом на 27 серпня в усьому світі зафіксовано 255 тис. 716 випадків цієї інфекції, 2 тис. 627 з них призвели до летального результату.