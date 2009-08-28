Чим корисна м'ята?

Рослина має широкий спектр фармакологічної активності - протимікробну, спазмалитичну, судинорозширювальну, жовчогінну, сечогінну, болезаспокійливу, проносну, потогінну, кровоспинну дію.

Препарати з листя м`яти перцевої підсилюють секрецію травних залоз, підсилюють апетит, підвищують жовчовиділення, мають спазмолітичну дію, знижують тонус гладкої мускулатури кишечника, жовчо- і сечовивідних шляхів.

У вигляді настою застосовують листя і суцвіття м`яти при неврозах, стенокардії, безсонні, кашлі, захворюваннях верхніх дихальних шляхів і спазмах шлунково-кишкового тракту.

Настоянки застосовуються зовнішньо для розтирань при мігрені, головних болях, запаленнях шкіри, використовується м`ята і для інгаляцій при запаленні слизистої оболонки носоглотки.

З м`яти можна приготувати смачний квас судинорозширювальної і тонізуючої дії.

Покладіть в трилітрову банку житні сухарі і настоюйте чотири години, потім злийте рідину, додайте п`ять-шість столових ложок м`яти, склянку цукру і трохи дріжджів. Через десять-дванадцять годин процідіть і розлийте по пляшках, додавши в кожну по три-чотири родзинки або ягідці журавлини, через два дні можете пити, квас готовий.

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